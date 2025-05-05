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Трёхкратный чемпион NASCAR Cup Series одержал первую победу в 2025 году

Пилот команды Team Penske Джоуи Логано одержал победу в гонке Wurth 400 — 11-й гонке регулярного сезона NASCAR Cup Series, который состоялся на трассе в Техасе.

Для 34-летнего трехкратного чемпиона NASCAR Cup Series эта победа стала 37-й в карьере, а для команды Penske — второй подряд после победы Остина Синдрика на прошлой неделе на трассе «Талладега Суперспидвей».

Логано одержал первую победу в нынешнем сезоне и практически обеспечил себе попадание в плей-офф сезона-2025.

Вторым к финишу пришёл гонщик Trackhouse Racing Росс Честейн, третьим финишировал напарник Логано Райан Блейни.

NASCAR Cup Series. Wurth 400, Техас (топ-10):

1. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 271 круг

2. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») +0.346 сек

3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +0.776

4. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +1.655

5. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») +1.828

6. Рики Стенхаус-младший (Hyak Motorsports / «Шевроле») +1.937

7. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +2.126

8. Джон Хантер Немечек (Legacy Motor Club / «Тойота») +2.202

9. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +2.303

10. Даниэль Суарез (Trackhouse Racing / «Шевроле») +2.347.