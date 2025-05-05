Ферстаппен: «Ред Булл» не соответствует уровню «Макларена»

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Майами, который он закончил на четвёртой позиции.

«У нас не было никаких шансов. Я думаю, мы не соответствуем уровню «Макларена». Наши шины слишком сильно перегреваются. На такой трассе, как здесь, в Майами, это, очевидно, большая проблема. Отцовство? Это ничего во мне не меняет, но будет приятно снова вернуться домой», — приводит слова макса Ферстаппена RacingNews365.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым финишировал его напарник Ландо Норрис. Третьим финишировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.