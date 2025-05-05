Ферстаппен: «Ред Булл» не соответствует уровню «Макларена»
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Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Майами, который он закончил на четвёртой позиции.
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
04 мая 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:28:51.587
2
Ландо Норрис
McLaren
+4.630
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+37.644
«У нас не было никаких шансов. Я думаю, мы не соответствуем уровню «Макларена». Наши шины слишком сильно перегреваются. На такой трассе, как здесь, в Майами, это, очевидно, большая проблема. Отцовство? Это ничего во мне не меняет, но будет приятно снова вернуться домой», — приводит слова макса Ферстаппена RacingNews365.
Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым финишировал его напарник Ландо Норрис. Третьим финишировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
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