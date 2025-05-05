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Марко раскрыл истинное отставание «Ред Булл» от «Макларена»

Марко раскрыл истинное отставание «Ред Булл» от «Макларена»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался об отставании австрийской команды от «Макларена» по итогам Гран-при Майами.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
04 мая 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:28:51.587
2
Ландо Норрис
McLaren
+4.630
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+37.644

«Макс продемонстрировал свою магию на одном круге. Но в гонке мы увидели, как сильно мы отстаём от «Макларена». Речь идёт о семи десятых секунды. ХЪотя оба наших гонщика ехали на пределе своих возможностей. У Норриса был плохой старт, но затем он разогнался и мы увидели настоящую скорость. «Макларен» просто сильнее. Как я уже сказал, мы отстаём на семь десятых, и это огромная разница», — приводит слова Марко RacingNews365.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым финишировал его напарник Ландо Норрис. Третьим финишировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

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