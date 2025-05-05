«Я потерял время за Леклером». Хэмилтон раскритиковал «Феррари»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон раскритиковал команду за долгое принятие решений во время Гран-при Майами.

«Мы разберёмся со всем внутри команды. Ни я, ни щарль не показываем тех результатов, которые мы бы хотели видеть. Команде нужно быстрее принимать решения. Мы потеряли много времени, пока спорили между собой. В момент переговоров я был очень разочарован. Было непонятно, что именно хочет делать команда. И это было неправильно.

Я был на иной стратегии, мои шины в тот момент были быстрее. Я решил, что у меня есть возможность догнать соперников впереди. Но потом мы потеряли драгоценное время. Я потерял много времени позади Шарля, команда потратила слишком много времени на то, чтобы принять решение», — приводит слова Хэмилтона Autoracer

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым финишировал его напарник Ландо Норрис. Третьим финишировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.