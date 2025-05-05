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Леклер: нам нужно многое обсудить с командой

Леклер: нам нужно многое обсудить с командой
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги Гран-при Майами и высказался о применении командной тактики итальянским коллективом.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
04 мая 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:28:51.587
2
Ландо Норрис
McLaren
+4.630
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+37.644

«Сегодня было много поводов для расстройства. Нам нужно многое обсудить с командой, и мы сделаем это сегодня же. Была сложная гонка. Я был зол. Пытался выкрутить чувствительность радио на максимум. Да, было трудно. Я верю в машину. Но после таких дней, как сегодня, чувство разочарования захлёстывает. Но я буду верить в нашу команду до самого конца, и выкладываться на максимуме. Но нам нужно прибавить. Мы не там, где мы бы хотели быть», — приводит слова Леклера Motorsport.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым финишировал его напарник Ландо Норрис. Третьим финишировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

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