Леклер: нам нужно многое обсудить с командой

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги Гран-при Майами и высказался о применении командной тактики итальянским коллективом.

«Сегодня было много поводов для расстройства. Нам нужно многое обсудить с командой, и мы сделаем это сегодня же. Была сложная гонка. Я был зол. Пытался выкрутить чувствительность радио на максимум. Да, было трудно. Я верю в машину. Но после таких дней, как сегодня, чувство разочарования захлёстывает. Но я буду верить в нашу команду до самого конца, и выкладываться на максимуме. Но нам нужно прибавить. Мы не там, где мы бы хотели быть», — приводит слова Леклера Motorsport.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым финишировал его напарник Ландо Норрис. Третьим финишировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.