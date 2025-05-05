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Судьи отклонили протест «Ред Булл» против Джорджа Расселла

Судьи отклонили протест «Ред Булл» против Джорджа Расселла
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Протест команды Формулы-1 «Ред Булл» против действий пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла в гонке Гран-при Майами был отклонён судьями.

Напомним, по мнению «Ред Булл», по ходу гонки Расселл проигнорировал жёлтые флаги, не снизив скорость в опасном месте, где остановился «Кик-Заубер» Габриэла Бортолето.

Однако, по данным телеметрии, Расселл отпустил педаль газа примерно на 25%, что привело к снижению крутящего момента на 30% в зоне действия жёлтого флага. Хотя абсолютная скорость машины Расселла увеличивалась, она оставалась значительно ниже гоночной скорости в этой зоне.

Судьи пришли к выводу, что речь в правилах идёт о снижении скорости относительно обычного гоночного темпа, поэтому отклонили протест.

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