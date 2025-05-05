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Судьи объяснили, почему не наказали Сайнса и Гасли за игнорирование жёлтых флагов

Судьи объяснили, почему не наказали Сайнса и Гасли за игнорирование жёлтых флагов
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Гонщики «Уильямса» и «Альпин» Карлос Сайнс и Пьер Гасли избежали штрафов, несмотря на игнорирование жёлтых флагов по ходу гонки Гран-при Майами Формулы-1 после схода представителя «Кик-Заубера» Габриэла Бортолето.

В ходе разбирательств было установлено, что Сайнс и Гасли действительно не сбросили скорость в месте действия жёлтых флагов. Вместе с тем судьи установили, что флаги показывались всего один раз в скоростном месте трассы, причём на жёлтом фоне. При этом пилоты не получали предупреждений посредством сигнализации на рулевом колесе или аудиосигнала. Сама же машина Бортолето стояла за отбойником — оба пилота никак не могли её видеть. Приняв все эти факторы во внимание, судьи ограничились вынесением предупреждений Сайнсу и Гасли.

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