«Альпин» рассматривает возможность замены Дуэна перед Гран-при Эмилии-Романьи — The Race

Место австралийского пилота «Альпин» Джека Дуэна в Формуле-1 вновь оказалось под угрозой, сообщает The Race. Если ранее руководство «Альпин» намеревалось не возвращаться к вопросу о возможной замене Дуэна до середины сезона-2025, то после схода Джека на первом круге Гран-при Майами и в целом невразумительного старта чемпионата боссы команды вновь не исключают оперативной замены Дуэна на Франко Колапинто. Перестановки внутри команды могут произойти уже перед следующим этапом — Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле.

Вместе с тем стоит подчеркнуть, что никакого решения на данный момент не принято, «Альпин» лишь обсуждает подобную возможность. В воскресенье руководитель «Альпин» Оливер Оукс не общался с журналистами и, соответственно, не делал новых высказываний насчёт будущего Дуэна в команде.