Вассёр ответил, была ли права «Феррари», попросив Хэмилтона и Леклера уступить позиции

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал недовольство обоих пилотов команды, которое те выражали во время гонки Гран-при Майами. Льюис Хэмилтон после просьбы пропустить Шарля Леклера заявил: «Хотите, чтобы я пропустил и Сайнса?» Монегаск, в свою очередь, признался, что был очень зол и после Гран-при в команде нужно многое обсудить.

«У Льюиса были более мягкие шины. Мы произвели обмен позициями, чтобы попытаться опередить Андреа Кими Антонелли в рамках нашей командной тактики. Но затем, когда мы увидели, что это невозможно, мы произвели обратный обмен позициями. Ситуации, когда просишь пилотов уступить позицию, никогда не бывают простыми. Но в конце концов они всё сделали. Мы были единственной командой. Тогда это было хорошее решение, потому что была реальная возможность обойти Антонелли», — приводит слова Вассёра FormulaPassion со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, Леклер в Майами был седьмым, а Хэмилтон — восьмым.

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