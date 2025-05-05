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Вассёр ответил, была ли права «Феррари», попросив Хэмилтона и Леклера уступить позиции

Вассёр ответил, была ли права «Феррари», попросив Хэмилтона и Леклера уступить позиции
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал недовольство обоих пилотов команды, которое те выражали во время гонки Гран-при Майами. Льюис Хэмилтон после просьбы пропустить Шарля Леклера заявил: «Хотите, чтобы я пропустил и Сайнса?» Монегаск, в свою очередь, признался, что был очень зол и после Гран-при в команде нужно многое обсудить.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
04 мая 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:28:51.587
2
Ландо Норрис
McLaren
+4.630
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+37.644

«У Льюиса были более мягкие шины. Мы произвели обмен позициями, чтобы попытаться опередить Андреа Кими Антонелли в рамках нашей командной тактики. Но затем, когда мы увидели, что это невозможно, мы произвели обратный обмен позициями. Ситуации, когда просишь пилотов уступить позицию, никогда не бывают простыми. Но в конце концов они всё сделали. Мы были единственной командой. Тогда это было хорошее решение, потому что была реальная возможность обойти Антонелли», — приводит слова Вассёра FormulaPassion со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, Леклер в Майами был седьмым, а Хэмилтон — восьмым.

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