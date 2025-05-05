«Он сам испортил себе гонку». Норрис высказался о борьбе с Ферстаппеном в Майами

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о борьбе с голландцем Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» в гонке Гран-при Майами.

«Всё в порядке. Он жёстко борется. Но это его дело… Понятно, что он сам испортил себе гонку, это было не очень умно с его стороны. Вероятно, он мог финишировать третьим сегодня, но он этого не сделал. Так что да, он жёстко сражается, как и ожидалось», — приводит слова Норриса издание The Race.

Напомним, победителем Гран-при Майами стал Оскар Пиастри из «Макларена». Норрис финишировал вторым, Ферстаппен – четвёртым.

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