Хэмилтон раскрыл, что сказал Вассёру наедине после резонанса из-за тактики «Феррари»
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон дал комментарий по поводу своей бурной реакции на просьбу команды пропустить напарника Шарля Леклера во время Гран-при Майами.
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
04 мая 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:28:51.587
2
Ландо Норрис
McLaren
+4.630
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+37.644
«Фред зашёл ко мне в комнату. Я просто положил руку ему на плечо и сказал: «Дружище, успокойся. Не принимай всё так близко». Я мог бы сказать по радио вещи и похуже. Нужно понимать, что мы находимся под огромным давлением и в разгар сражений никогда не услышишь приятных сообщений», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
Напомним, Леклер в Майами был седьмым, а Хэмилтон — восьмым. Победу одержал Оскар Пиастри из «Макларена».
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