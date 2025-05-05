«Я почти сделал это». Сайнс высказался о борьбе с «Феррари» на Гран-при Майами

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший высказался о выступлении на минувшем Гран-при Майами. Напомним, испанец стал девятым.

«Гонка получилась неоднозначной с самого начала. Во-первых, старт на использованных шинах, тогда как у всей решётки были новые. А это означает, что мы начинаете гонку на пару десятых медленнее соперников. Затем, помимо всего прочего, у меня произошёл контакт с Алексом в третьем повороте и пострадала машина. На первом отрезке я сильно скользил.

«Феррари» выиграли от виртуального сейфти-кара, сели мне на хвост и в конце концов обошли меня на свежих шинах. Я пытался сделать всё возможное, чтобы сдержать их на изношенных шинах, но они были немного быстрее. Но даже несмотря на это, я смог броситься в последний поворот и почти сделал это», — приводит слова Сайнса-младшего издание Marca.