Албон — после Гран-при Майами: с трудом верится, что «Уильямс» сражается с топ-командами
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Пилот «Уильямса» Александер Албон прокомментировал своё выступление на Гран-при Майами. Напомним, спортсмен показал пятый результат.
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
04 мая 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:28:51.587
2
Ландо Норрис
McLaren
+4.630
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+37.644
«Рад, что смог перезагрузиться после предыдущего дня! Машина была быстрой, и всё зависело от чистой скорости. На протяжении всей дистанции у меня был хороший ритм, и я очень доволен результатом. Честно говоря, с трудом верится, что мы сражаемся с топ-командами, если вспомнить, где мы были 12 месяцев назад. Это показывает весь прогресс, которого мы достигли. Теперь мы показали всему миру, что можем выступать на высоком уровне. Такое будет происходить не в каждой гонке, и нам определённо придётся продолжать бороться. А пока я собираюсь наслаждаться этим успехом!» — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».
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