Антонелли ответил, чего ему не хватило, чтобы занять в Майами место выше шестого

18-летний гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поделился мнением о выступлении на Гран-при Майами, где он показал шестой результат.

«К сожалению, сегодня нам просто не хватило темпа, чтобы побороться за что-то большее. Я хорошо стартовал и шёл вторым, но у «Макларена» была слишком высокая скорость, и мы отстали от них. На первом отрезке чувствовал себя хорошо на «медиуме», но во второй половине гонки мне пришлось немного сложнее на «харде». Темп был невысоким, и это повлияло на то, что я финишировал на шестом месте.

Нужно будет проанализировать, почему это произошло, и посмотреть, что мы можем улучшить. В целом я доволен тем, как прошёл уикенд. Темп в квалификации был высоким. Было здорово занять свой первый поул в спринте. Всё ещё набираюсь опыта и уверен, что по ходу сезона ситуация будет становиться всё лучше», — приводит слова Кими Антонелли пресс-служба «Мерседеса».

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