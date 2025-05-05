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Антонелли ответил, чего ему не хватило, чтобы занять в Майами место выше шестого

Антонелли ответил, чего ему не хватило, чтобы занять в Майами место выше шестого
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18-летний гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поделился мнением о выступлении на Гран-при Майами, где он показал шестой результат.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
04 мая 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:28:51.587
2
Ландо Норрис
McLaren
+4.630
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+37.644

«К сожалению, сегодня нам просто не хватило темпа, чтобы побороться за что-то большее. Я хорошо стартовал и шёл вторым, но у «Макларена» была слишком высокая скорость, и мы отстали от них. На первом отрезке чувствовал себя хорошо на «медиуме», но во второй половине гонки мне пришлось немного сложнее на «харде». Темп был невысоким, и это повлияло на то, что я финишировал на шестом месте.

Нужно будет проанализировать, почему это произошло, и посмотреть, что мы можем улучшить. В целом я доволен тем, как прошёл уикенд. Темп в квалификации был высоким. Было здорово занять свой первый поул в спринте. Всё ещё набираюсь опыта и уверен, что по ходу сезона ситуация будет становиться всё лучше», — приводит слова Кими Антонелли пресс-служба «Мерседеса».

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