Пиастри — о борьбе с Ферстаппеном в Майами: вопрос был лишь в том, когда я выйду вперёд

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри высказался о борьбе с четырёхкратным чемпионом мира голландцем Максом Ферстаппеном на минувшем Гран-при Майами.

«Поначалу было сложно обойти Макса. Я очень старался. Было нелегко, но я выбирал моменты. У нас был темп с самого начала, поэтому вопрос был лишь в том, когда я выйду вперёд, а не «если».

Я хотел пройти чисто. Я понимал, что хорошо справился, а затем создал разрыв», — приводит слова Пиастри издание Speedcafe.

Напомним, Пиастри стал победителем Гран-при Майами. Вторым финишировал ещё один представитель «Макларена», британец Ландо Норрис. Ферстаппен стал четвёртым.