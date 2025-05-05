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Пиастри — о борьбе с Ферстаппеном в Майами: вопрос был лишь в том, когда я выйду вперёд

Пиастри — о борьбе с Ферстаппеном в Майами: вопрос был лишь в том, когда я выйду вперёд
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Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри высказался о борьбе с четырёхкратным чемпионом мира голландцем Максом Ферстаппеном на минувшем Гран-при Майами.

«Поначалу было сложно обойти Макса. Я очень старался. Было нелегко, но я выбирал моменты. У нас был темп с самого начала, поэтому вопрос был лишь в том, когда я выйду вперёд, а не «если».

Я хотел пройти чисто. Я понимал, что хорошо справился, а затем создал разрыв», — приводит слова Пиастри издание Speedcafe.

Напомним, Пиастри стал победителем Гран-при Майами. Вторым финишировал ещё один представитель «Макларена», британец Ландо Норрис. Ферстаппен стал четвёртым.

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