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«Доминирование». Зак Браун сделал селфи с Пиастри и Норрисом после Гран-при Майами

«Доминирование». Зак Браун сделал селфи с Пиастри и Норрисом после Гран-при Майами
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун поделился впечатлениями после выступления команды на Гран-при Майами. Напомним, победителем этапа во Флориде стал Оскар Пиастри, а его напарник Ландо Норрис показал второй результат.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
04 мая 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:28:51.587
2
Ландо Норрис
McLaren
+4.630
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+37.644

«Мегаконцовка отличного уикенда с ещё одним результатом «один-два». Доминирующее выступление Оскара и Ландо, позволившее нам стать первый командой, сделавшей дубль «один-два» в спринтерский уикенд. Горжусь коллективом как на трассе, так и на базе — мы бы не смогли добиться этого без их помощи», — написал Браун на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению селфи с Пиастри и Норрисом и командное фото.

Фото: Из личного архива Зака Брауна

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