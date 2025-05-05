«Доминирование». Зак Браун сделал селфи с Пиастри и Норрисом после Гран-при Майами

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун поделился впечатлениями после выступления команды на Гран-при Майами. Напомним, победителем этапа во Флориде стал Оскар Пиастри, а его напарник Ландо Норрис показал второй результат.

«Мегаконцовка отличного уикенда с ещё одним результатом «один-два». Доминирующее выступление Оскара и Ландо, позволившее нам стать первый командой, сделавшей дубль «один-два» в спринтерский уикенд. Горжусь коллективом как на трассе, так и на базе — мы бы не смогли добиться этого без их помощи», — написал Браун на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению селфи с Пиастри и Норрисом и командное фото.

Фото: Из личного архива Зака Брауна

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