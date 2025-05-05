Дуэн прокомментировал сход из-за аварии на старте гонки Гран-при Майами

Пилот «Альпин» австралиец Джек Дуэн прокомментировал сход в гонке Гран-при Майами, состоявшейся на минувших выходных в США.

«Тяжёлое окончание уикенда для моей части гаража. Мы стартовали в середине, что всегда создает трудности в первых поворотах. В первом повороте нас зажало, возможности выбраться не было, и произошёл контакт с Лиамом [Лоусоном]. Повреждения оказались слишком серьёзными, чтобы безопасно вернуться на пит-лейн, и в конечном итоге нам пришлось сняться с гонки», — приводит слова Дуэна пресс-служба «Альпин».

Ранее прошёл слух, что «Альпин» рассматривает возможность замены Дуэна перед Гран-при Эмилии-Романьи.