Тимофей Добровольский и Фёдор Воробьёв — победители второго этапа RDS Open в Рязани

3 и 4 мая на территории автоспортивного комплекса ATRON International Circuit в Рязани состоялся второй этап Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open). Участниками стали 33 пилота из девяти регионов России, которым предстояло преодолеть 550 метров трассы в управляемом заносе, выполняя судейское задание.

Рязанский этап можно назвать знаковым: впервые в своей карьере призовые места в парных заездах завоевали Валерий Богочаров и Артур Зелёный, а Михаил Давидянц наконец-то прервал многолетнюю череду неудач и занял своё место на пьедестале почёта по итогам уикенда.

Фото: RDS Open

В субботу, 3 мая, состоялись квалификационные заезды. Дробление по группам проходило путём жеребьёвки, но не в рамках зачёта, а среди всего списка участников второго этапа RDS Open сразу, что добавило зрителям интереса. Победителем квалификации в зачёте NXT стал Егор Филько из Самары. Получив за первую попытку лишь 57 баллов из 100, пилот не опустил рук и во втором проезде показал отличный результат – 91 балла хватило для победы. В зачёте PRO победа в квалификации досталась москвичу Анатолию Щербаку.

С особым интересом зрители ожидали второй день соревнований, в рамках которого проходят парные заезды. Лидировали на этапе RDS Open в Рязани победители первого этапа в Ростове-на-Дону – Фёдор Воробьёв на ВАЗ-2105 в зачёте PRO и Тимофей Добровольский (STAR PЁR STARS AIMOL) на Nissan Silvia S14 в зачёте NXT.

Для Воробьёва и его легендарного автомобиля «ЖИГАЦАРЬ» до определённого момента борьба в парных заездах шла достаточно легко. Топ-32 он прошёл через одиночный проезд без соперника bye run, затем в свойственной уверенной манере преодолел пилота команды STAR PЁR STARS AIMOL Дмитрия Добровольского и обошёл Александра Мезенцева из «Tamashi Культура Заноса». Сложности начались в топ-4, когда Воробьёв вышел на старт с Михаилом Давидянцем. После сложного, неоднозначного проезда понервничать пришлось обоим. По решению судей Давидянц продолжил борьбу за третье место, а Воробьёв встретился в финале с Богочаровым и во второй раз в сезоне одержал победу.

Фото: RDS Open

Отметим, что Богочаров стал настоящим рекордсменом этапа по числу OMT (перезаездов). Вокруг него складывались настолько неоднозначные ситуации, что судьи то и дело не могли определиться с выбором победителя заезда. Но, преодолев все трудности, ростовский пилот впервые в своей карьере поднялся на подиум чемпионата Российской Дрифт Серии – второе место на ATRON International Circuit в RDS Open PRO.

Замкнул тройку лидеров в зачётной группе PRO Михаил Давидянц на BMW E30. Его путь точно нельзя назвать простым – несколько сезонов продолжалась череда неудач, в которой, казалось бы, всё было против его побед – то техника подводила, то собственные ошибки. И вот этому пришёл конец – третье место на этапе в Рязани подарило бурю эмоций не только команде Михаила Давидянца, но и тысячам фанатов дрифта.

Зачёт NXT прошёл менее драматично, но оттого не менее захватывающе. В сражении за третье место Александр Цапелик из Казани смог преодолеть сопротивление призёра первого этапа RDS Open Владимира Афанасьева («Tamashi Культура Заноса») и завоевать бронзу. Яркая битва сокомандников Зелёного и Добровольского (STAR PЁR STARS AIMOL) в финале стала украшением этапа. Заезд выдался динамичным, уверенным и очень зрелищным. Тимофей Добровольский второй раз в сезоне-2025 поднялся на первую ступень пьедестала, а Артур Зелёный завоевал первый в карьере подиум – второе место в личном зачёте.

В командном зачёте первое место второй этап подряд занял коллектив STAR PЁR STARS AIMOL. Серебро у «Tamashi Культура Заноса», «бронза» – у «Tamashi Культура Заноса 2».

RDS Open. 2-й этап. ATRON International Circuit. PRO. Личный зачёт. Топ-3:

1. Фёдор Воробьёв (Москва).

2. Валерий Богочаров (Ростов-на-Дону).

3. Михаил Давидянц (Москва).

Победитель квалификации Анатолий Щербак (Москва) – 95,5 баллов.

RDS Open. 2-й этап. ATRON International Circuit. NXT. Личный зачёт. ТОП-3:

1. Тимофей Добровольский (Москва, STAR PЁR STARS AIMOL).

2. Артур Зелёный (Москва, STAR PЁR STARS AIMOL).

3. Александр Цапелик (Казань).

Победитель квалификации Егор Филько (Тольятти) – 91 балл.

Фото: RDS Open

RDS Open. 2-й этап. ATRON International Circuit. Командный зачёт. Топ-3:

1. STAR PЁR STARS AIMOL – 506 баллов.

2. «Tamashi Культура Заноса» – 341 балл.

3. «Tamashi Культура Заноса 2» – 272 балла.

По итогам двух этапов в личном зачёте NXT лидирует Тимофей Добровольский (534 балла), следом расположились Артур Зелёный (339 баллов) и дебютант RDS Open Владимир Афанасьев (327 баллов). В зачёте PRO первую строчку в турнирной таблице занимает Фёдор Воробьёв (539 баллов), на втором и третьем местах Сергей Корнеев (281 балл) и Валерий Богочаров (269 баллов).

Следующий этап состоится 31 мая и 1 июня на автодроме Moscow Raceway.

Топовые дрифт-серии России: