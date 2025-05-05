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Оруджев: я бы наказал Ферстаппена — он чуть не увёз Норриса в стену

Оруджев: я бы наказал Ферстаппена — он чуть не увёз Норриса в стену
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о борьбе Макса Ферстаппена и Ландо Норриса на минувшем Гран-при Майами Формулы-1.

«Я бы наказал: Макс потерял машину и чуть не увёз Норриса в стену. На мой взгляд, это чересчур. В другой раз Ферстаппен вывез Ландо на поребрик, где Норрис сел на днище — если бы не убрал ногу с газа, то приехал аккурат в Макса. Но Макс всегда так обороняется, и придётся играть по его правилам, раз ничего не пенализируется. Максу вообще прощали многое в этот раз. И блокировку в квалификации спринта, и то, как он встал на стартовую позицию в спринте», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

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