Оруджев — о столкновении Сайнса и Хэмилтона: зачем на «Уильямсе» так сильно рисковать?

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением об инциденте на последнем круге гонки Гран-при Майами, когда в борьбе за восьмое место столкнулись пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон и представитель «Уильямса» Карлос Сайнс. Судьи признали случившееся простым гоночным инцидентом, в котором никто из пилотов не несёт преимущественной вины.

«Карлос явно рисковал. Ну а Льюис, как сказали в решении судей, повернул раньше, чем обычно. Но имеет право: он впереди и может хоть наискосок ехать всю прямую и повернуть там, где захочет. Если оставит место, конечно! В целом соглашусь с судьями: гоночный инцидент. Но зачем на «Уильямсе» так сильно рисковать, когда каждое очко важно, — плохо понимаю», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

«Уильямс» официально представил Сайнса в качестве пилота: