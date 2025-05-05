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«Альпин» уже проинформировала Джека Дуэна о решении его заменить — The Race

«Альпин» уже проинформировала Джека Дуэна о решении его заменить — The Race
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Австралиец Джек Дуэн покинет должность боевого гонщика «Альпин» перед Гран-при Эмилии-Романьи. Об этом информирует The Race. Его место займёт аргентинец Франко Колапинто.

По сведениям источника, о своём решении команда проинформировала Джека ещё на Гран-при Майами. При этом отмечается, что позже по ходу сезона место боевого пилота теоретически может получить эстонец Пауль Арон.

Напомним, на завершившемся Гран-при Майами Дуэн сошёл с дистанции после столкновения на старте в первом повороте с новозеландцем Лиамом Лоусоном, представляющим «Рейсинг Буллз».

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