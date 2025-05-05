Егор Оруджев прокомментировал спорную тактику «Феррари» на Гран-при Майами

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о выступлении команды «Феррари» на минувшем Гран-при Майами.

Напомним, семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон финишировал восьмым, монегаск Шарль Леклер — седьмым. Ближе к финишу гонки по приказу команды сначала Леклер пропустил Хэмилтона, а затем уже Льюис — Шарля.

«Странно, что они не обсудили этот момент до гонки, раз оказались на разных составах на втором отрезке. Может, если бы поменялись сразу, то у Льюиса был бы шанс достать Кими. Увы, отыгрывая две-три десятые с круга, сделать нечего нельзя», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

Хэмилтон и Леклер представили новый мерч «Феррари» для Майами: