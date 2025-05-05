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Оруджев объяснил, почему он не поддерживает замену Дуэна на Колапинто

Оруджев объяснил, почему он не поддерживает замену Дуэна на Колапинто
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев рассказал, почему не видит смысла в замене австралийца Джека Дуэна на аргентинца Франко Колапинто.

«Вроде с темпом у Джека стало лучше, он был близок к Гасли. Но всё так же не получается в гонках. Вроде и не по своей вине в этот раз, но опять не доехал до финиша. Не поддерживаю мнение «Посади Франко, и всё будет классно». Я прекрасно знаю, насколько хорош Пьер, и то, что Джек уже недалеко от него, многого стоит. Я совсем не уверен, что Колапинто будет рядом с Пьером», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

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