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Егор Оруджев возложил вину на Леклера за аварию перед стартом спринтерской гонки

Егор Оруджев возложил вину на Леклера за аварию перед стартом спринтерской гонки
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался об инциденте с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером на минувшем Гран-при Майами Формулы-1.

Напомним, Леклер разбил машину на круге выезда из боксов перед спринтом Гран-при Майами. Причиной ошибки монегаска стала погода — незадолго до старта спринта в Майами прошёл дождь.

«Вот это сложный вопрос. С одной стороны, вроде как команда. Но она и не может точно знать, насколько мокро на трассе. С моей точки зрения, всё-таки пилот: он управляет машиной и он чувствует, сколько воды на трассе. Да, шины не те. Тогда и поезжай с большим запасом, тем более — на кругах до решётки», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

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