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Стала известна судьба Джека Дуэна после потери места боевого пилота «Альпин»

Стала известна судьба Джека Дуэна после потери места боевого пилота «Альпин»
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22-летний австралийский гонщик Джек Дуэн, представляющий команду Формулы-1 «Альпин», останется в общем пуле пилотов французского коллектива в случае замены на аргентинца Франко Колапинто, проинформировало издание The Race.

В статье говорится, что руководство «Альпин» ещё никак не комментировало и не озвучивало дальнейшие цели, а также не сообщало, в какой роли останется Джек в случае замены.

Дуэн провёл в «Королевских гонках» всего семь этапов: шесть — в сезоне 2025 года и один — в 2024-м, который был заключительным Гран-при Абу-Даби. Лучший финиш австралийца — 13-е место в основной гонке Гран-при Китая. Также он получил штраф в 10 секунд, который откинул его с 11-й на 13-ю позицию.

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