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«Сказали, что Алекс не будет атаковать». Сайнс — о борьбе с Албоном

«Сказали, что Алекс не будет атаковать». Сайнс — о борьбе с Албоном
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30-летний испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, представляющий команду «Уильямс», высказался о борьбе со своим напарником Александером Албоном в основной гонке шестого этапа Гран-при Майами. Испанец повредил болид на старте гонки, когда вместе с партнёром уворачивался от Ландо Норриса из «Макларена». По ходу первого отрезка гонки испанцу сказали о том, что Албон не будет атаковать, но по итогу тайско-британский гонщик совершил обгон.

«Борьбу с Алексом нам необходимо пересмотреть внутри команды. Мне было сказано, что Албон не будет атаковать меня. А он, не колеблясь, проехал мимо. И потом, да, мы были первыми, кто поехал на пит-стоп», — приводит слова Сайнса издание Marca.

По итогам гонки Албон занял пятое место, а Сайнс — девятое.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
04 мая 2025, воскресенье. 23:00 МСК
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