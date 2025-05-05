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«Ауди» покинул руководитель подразделения моторов Формулы-1 за 10 месяцев до нового сезона

Руководитель моторного подразделения «Ауди» в Формуле-1 Адам Бейкер покинул проект, о чём сообщила пресс-служба немецкого коллектива, который в 2026 году придёт в «Королевские гонки» вместо «Кик-Заубера».

Обязанности Адама Бейкера разделят между собой исполнительный директор «Ауди Формула Рейсинг», ответственного за силовые установки, Кристиан Фойер и технический директор этого же подразделения Штефан Дрейер.

Операционный и технический директор «Кик-Заубера» итальянец Маттиа Бинотто станет возглавлять сразу три производственные базы немецкой команды: основную в Хинвиле (Швейцария), ответственную за силовую установку в Нойбурге (Германия), и дополнительную — на территории Великобритании.

Джонатан Уитли, нынешний руководитель «Кик-Заубера» во время гоночных этапов, останется на своём месте и в «Ауди».