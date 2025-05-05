Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри — четвёртый гонщик в истории Ф-1, одержавший три победы подряд в гибридную эру

Пиастри — четвёртый гонщик в истории Ф-1, одержавший три победы подряд в гибридную эру
Аудио-версия:
Комментарии

24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», стал всего лишь четвёртым пилотом в истории «Королевских гонок», который смог одержать три победы подряд в эпоху гибридных силовых установок.

На шестом этапе Формулы-1 в сезоне 2025 года Гран-при Майами Пиастри одержал свою шестую победу в карьере и третью подряд в этом году.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
04 мая 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:28:51.587
2
Ландо Норрис
McLaren
+4.630
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+37.644

Первым же пилотом в истории серии, который смог одержать три победы кряду в гибридной эре, стал семикратный чемпион Льюис Хэмилтон, который в 2014 году — первый сезон действия гибридных силовых установок — начиная со второго этапа за рулём «Мерседеса» выиграл четыре подряд гонки. Следующим, кому покорилось это достижение, оказался напарник Хэмилтона в те годы — Нико Росберг, который в концовке сезона-2015 одержал три победы, а затем начал 2016-й с четырёх выигранных этапов.

Затем четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен за рулём «Ред Булл» одержал победу на трёх подряд Гран-при в 2021 году.

Материалы по теме
Леклер ниже Хэмилтона, юниор «Мерседеса» удивил. Оценки за Гран-при Майами Формулы-1
Леклер ниже Хэмилтона, юниор «Мерседеса» удивил. Оценки за Гран-при Майами Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android