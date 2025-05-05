Пиастри — четвёртый гонщик в истории Ф-1, одержавший три победы подряд в гибридную эру

24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», стал всего лишь четвёртым пилотом в истории «Королевских гонок», который смог одержать три победы подряд в эпоху гибридных силовых установок.

На шестом этапе Формулы-1 в сезоне 2025 года Гран-при Майами Пиастри одержал свою шестую победу в карьере и третью подряд в этом году.

Первым же пилотом в истории серии, который смог одержать три победы кряду в гибридной эре, стал семикратный чемпион Льюис Хэмилтон, который в 2014 году — первый сезон действия гибридных силовых установок — начиная со второго этапа за рулём «Мерседеса» выиграл четыре подряд гонки. Следующим, кому покорилось это достижение, оказался напарник Хэмилтона в те годы — Нико Росберг, который в концовке сезона-2015 одержал три победы, а затем начал 2016-й с четырёх выигранных этапов.

Затем четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен за рулём «Ред Булл» одержал победу на трёх подряд Гран-при в 2021 году.