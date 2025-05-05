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Расселл: на последних 15 кругах в Майами испытывал ужасную боль

Расселл: на последних 15 кругах в Майами испытывал ужасную боль
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27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», рассказал о сильных болях в животе в концовке шестого этапа сезона-2025 Гран-при Майами.

«Последние 15 кругов у меня были ужасные спазмы в животе, и даже сейчас [после гонки] я с трудом справляюсь. Не могу стоять прямо, у меня проблемы с желудком. Мне нужно разобраться, что случилось. Я съел на завтрак немного больше, чем обычно, так что, возможно, причина в этом», — приводит слова Расселла пресс-служба Формулы-1.

Джордж начал гонку на пятой позиции, а финишировал на подиуме, заняв третье место. После шести этапов у него на счету 93 очка и четвёртое место в личном зачёте.

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