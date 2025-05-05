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«Ландо было бы разумнее поднять ногу с газа». Стелла — о борьбе Норриса и Ферстаппена

«Ландо было бы разумнее поднять ногу с газа». Стелла — о борьбе Норриса и Ферстаппена
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла прокомментировал борьбу своего пилота Ландо Норриса с четырёхкратным чемпионом «Королевских гонок» Максом Ферстаппеном на старте гонки шестого этапа в сезоне 2025 года Гран-при Майами.

Норрис начинал гонку на второй позиции, Ферстаппен — на первой. Макс широко вошёл в первый поворот на старте, заблокировав колёса, а во второй поворот пилоты заходили бок о бок. При прохождении второго поворота Ландо был вынужден выехать за пределы трассы, что привело к потере места: со второго на шестое.

«Оглядываясь назад, можно сказать, что на первом круге Ландо, возможно, было бы разумнее поднять ногу с педали газа и осознать, что он мог бы совершить обгон позже в гонке, потому что машина была достаточно быстрой, но это всё с учётом ретроспективы», — приводит слова Стеллы издание Sky Sports.

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