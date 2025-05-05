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Впервые за 27 лет пилот «Макларена» победил в трёх Гран-при Формулы-1 подряд

Впервые за 27 лет пилот «Макларена» победил в трёх Гран-при Формулы-1 подряд
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24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», стал первым пилотом британского коллектива за 27 лет со времён Мики Хаккинена, который смог одержать три победы подряд в «Королевских гонках».

Финский двукратный чемпион Формулы-1 Хаккинен выиграл три гонки подряд в 1998-м. Примечательно, что первую победу он одержал в заключительной гонке 1997 года на Гран-при Европы, а затем, на старте следующего сезона-1998, выиграл Гран-при Австралии и Бразилии.

После победы на Гран-при Майами Пиастри стал лишь четвёртым пилотом в истории Формулы-1 при использовании гибридных установок, который выиграл три гонки кряду.

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