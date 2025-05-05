Расселл объяснил решение поставить шины «хард» на гонку Гран-при Майами

27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», подвёл итоги шестого этапа Гран-при Майами и объяснил выбор шин «хард» на старт гонки.

«Я подумал, что у нас появится неплохая возможность приехать высоко при применении смелой стратегии. Нечасто можно увидеть, как гонщик из первой пятёрки стартует на жёстких шинах. Очевидно, что нам немного не повезло с машиной безопасности, но так уж складывается ситуация, и приходится идти на риск. Тем не менее когда Кими заехал на пит-стоп, а затем и Макс, то к этому моменту я смог отыграть три или четыре десятые своим темпом и оказался в действительно выгодном положении.

Я действительно горжусь этим результатом, потому что в этот уикенд был в плохом положении и не испытывал хороших эмоций от пилотирования, но мы добились успеха, когда это было важно», — приводит слова Расселла пресс-служба Формулы-1.