В «Макларене» объяснили решение приказать Норрису вернуть позицию Ферстаппену в Майами

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался об инциденте во время гонки Гран-при Майами, в котором его подопечный Ландо Норрис обогнал четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена из «Ред Булл», а позже вернул позицию.

«Что касается возвращения позиции, я думаю, это было правильным решением, потому что Ландо, по нашему мнению, находился за пределами трассы при обгоне и по правилам должен был вернуть свою позицию. Это небольшая неудача, но мы должны вести себя достойно. Это могло привести к штрафу, так что это был правильный поступок», — приводит слов Стеллы издание Sky Sports.