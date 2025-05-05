Эксперт: «Феррари» просто жалкие. Связано ли это с их уродливой ливреей?

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор раскритиковал команду «Феррари» после шестого этапа в сезоне 2025 года Гран-при Майами, в котором пилоты итальянского коллектива Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон заняли седьмое и восьмое места.

«Вчера они были просто жалки. Связано ли это с тем, насколько уродливо выглядит их машина в этой ливрее, в этих цветах HP? Не знаю. Но их выступление — просто ужасно.

Я говорил об этом в субботу. Не знаю почему, но в воскресенье всё выглядело ещё хуже. Не знаю, было ли это из-за освещения, или из-за угла падения солнца, или из-за чего-то ещё, но «харды» и вся их гонка выглядели просто ужасно. Я не знаю, о чём они думают», — приводит слова Уиндзора издание GPblog.