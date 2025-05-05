Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чемпион Формулы-1: Норрис осознал, что 2-й поворот стоил ему победы, но не был подавлен

Чемпион Формулы-1: Норрис осознал, что 2-й поворот стоил ему победы, но не был подавлен
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира 2009 года, бывший гонщик Формулы-1 Дженсон Баттон оказался удивлён ментальным настроем британского пилота Ландо Норриса из «Макларена» во время Гран-при Майами.

«Оскар проделал потрясающую работу в этот уикенд. Как только он выходит в лидеры, то становится неустрашимым. Он просто контролирует гонку, и наблюдать за ним необычайно приятно. С другой стороны, у Ландо произошла интенсивная борьюа во втором повороте [на старте]. Но после этого его скорость была невероятной.

Больше всего меня удивило то, что он не выглядел таким подавленным. Норрис не был таким зажатым, как я ожидал. Он знает, что второй поворот стоил ему гонки, но и при этом осознаёт, что его темп очень хорош и его время придёт», — сказал Баттон в эфире Sky Sports.

Ранее об инциденте во втором повороте высказался руководитель «Макларена» Андреа Стелла.

Материалы по теме
«Ландо было бы разумнее поднять ногу с газа». Стелла — о борьбе Норриса и Ферстаппена
Баттон — о борьбе за титул Ф-1 в 2025-м: Ферстаппен не фаворит, но ему нечего терять
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android