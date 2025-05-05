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Алексей Попов: Пиастри прошёл Ферстаппена легко и хирургически, а Норрис бодался три круга

Алексей Попов: Пиастри прошёл Ферстаппена легко и хирургически, а Норрис бодался три круга
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Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о двух пилотах Формулы-1 из «Макларена» — Оскаре Пиастри и Ландо Норрисе — после Гран-при Майами.

«У Оскара началась победная поступь. Выиграл четыре гонки в этом сезоне и уже шесть в карьере, а ещё год назад ни одной победы. А что касается Ландо… вроде как второй [в гонке], но опять потерял ещё семь очков относительно напарника.

В сражении с Максом, который было сохранил лидерство, но «Макларены» были так быстры, что это вопрос времени… Опять же — Оскар прошёл легко, уверенно, хирургически, я бы сказал, а Ландо бодался три круга туда-сюда на грани, по внешней, не по внешней, с выдавливанием, с выпусканием обратно.

И опять у большинства обозревателей осталось это ощущение, что Пиастри гораздо чётче и лучше. Да, в конце Ландо атаковал, был быстрее, показал лучший круг и сократил до четырёх секунд отставание. Но как только сократил, то Оскар стабилизировал, и дальше они так и ехали», — сказал Попов в видеоролике в VK-группе «Гаснут Огни».

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