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На Гран-при Майами 11-й раз в истории Формулы-1 женщина поднялась на подиум

Луиза Макьюэн, являющаяся директором отдела маркетинга «Макларена», стала 11-й женщиной в истории Формулы-1, которая поднялась на подиум как человек, ответственный за выигрыш коллектива на Гран-при.

Фото: Hector Vivas/Getty Images

Пилоты британской команды Оскар Пиастри и Ландо Норрис завоевали победный дубль на шестом этапе сезона 2025 года Гран-при Майами, и Луиза вышла за коллективной наградой.

Макьюэн в «Макларене» отвечает за историю бренда и стратегию его развития.

Формула-1. Гран-при Майами. Гонка (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 57 кругов

2. Ландо Норрис («Макларен») +4,630

3. Джордж Расселл («Мерседес») +37.644

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +39.956

5. Александер Албон («Уильямс») +48.067

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +55.502

7. Шарль Леклер («Феррари») +57.036

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1:00.186

9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1:00.577

10. Юки Цунода («Ред Булл») +1:14.434