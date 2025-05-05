Лиам Лоусон составил идеального пилота, дважды упомянув Макса Ферстаппена

23-летний новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, представляющий коллектив «Рейсинг Буллз», во время общения с журналистом на Гран-при Майами, составил идеального пилота «Королевских гонок», включающего в себя лучшие, по мнению Лиама, навыки разных гонщиков.

— Лиам, составь своего идеального пилота Формулы-1.

— Так… Обгоны — Фернандо [Алонсо]. Пилотаж во время дождя — Макс [Ферстаппен]. Торможение — Даниэль Риккардо, он всегда тормозит позже всех. Личность — Кими [Райкконен]. Менталитет — Михаэль [Шумахер]. Скорость на одном круге — снова выберу Макса, — приводит слова Лоусона издание Autosport.