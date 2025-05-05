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Леклер — о действиях «Феррари» в Майами: эта история будет достаточно громкой

Леклер — о действиях «Феррари» в Майами: эта история будет достаточно громкой
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27-летний монегаск и гонщик Формулы-1 Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», прокомментировал действия итальянского коллектива во время основной гонки Гран-при Майами и применение командной тактики с двойным разменом позиций со своим напарником Льюисом Хэмилтоном.

«Бóльшую часть времени я что-то говорю, но сегодня, пожалуй, ничего не скажу. Я думаю, что эта история и так будет достаточно громкой, и нам нужно действовать лучше, это точно. Вчерашний день был неидеальным и далёк от того, чтобы мы могли максимально раскрыть наш потенциал, но нам следует перестроиться как команде и стать лучше», — приводит слова Леклера издание GPblog.

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