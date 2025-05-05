Спонсор Колапинто утроит взнос, если Франко станет боевым пилотом «Альпин» — L’Équipe

Один из спонсоров 21-летнего гонщика Франко Колапинто, являющегося резервным пилотом команды «Альпин», готов утроить взнос, если аргентинец станет боевым пилотом коллектива, сообщила французская газета L’Équipe.

«Неожиданная популярность Колапинто в Южной Америке оправдает надежды того, что Джек Дуэн станет бывшим напарником Пьера Гасли и, несомненно, теперь будет обречён вернуться к малоизвестным обязанностям пилота на симуляторе, которые он выполнял раньше.

Оливер Оукс, который в этот уикенд всё ещё отрицал приезд аргентинца, будет долго бороться со своим начальником Флавио Бриаторе, у которого были другие, гораздо более меркантильные взгляды. Сейчас сообщается, что взнос одного из аргентинских спонсоров увеличится в три раза, если Колапинто займёт место боевого пилота», — говорится в статье.