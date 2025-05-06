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Алексей Попов: «Феррари» — главный мем Гран-при Майами

Алексей Попов: «Феррари» — главный мем Гран-при Майами
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Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о командной тактике «Феррари» на шестом этапе Формулы-1 — Гран-при Майами.

«Феррари» не в четвёрке лучших команд [в Майами]. Они позади «Уильямса»! По крайне мере, позади Албона. И вот тут я хочу сказать, что они — главные мемы гонки. Их радиообмены… Я не очень понимаю команду. Кто-то скажет, что Льюис опять ныл и выплакивал позицию, но я не соглашусь.

Действительно, как он и напомнил [по ходу гонки], что в Китае была обратная ситуация, и был на более быстрых шинах Леклер, Льюис сам ушёл с траектории, проехал Шарль, всё для команды. Здесь наоборот. Как и Расселл, Хэмилтон был на «харде», потерял много времени позади Окона, но прошёл его, и всё было хорошо. Удачно воспользовался сейфти-каром и стал догонять Леклера — и всё, Шарль упирается. В итоге пока они принимали решение, он уже испортил шины, естественно.

В конце концов его выпускают, но надолго его не хватает, и до Антонелли он доехать никак не может. Команда уже обратно говорит Леклеру проехать вперёд, а он сам уже в этот момент перегрел свою машину и тоже не успевает доехать до Антонелли, и в итоге все недовольны, набирают столько же очков, сколько и «Уильямс». Не думаю, что это тот уровень, к которому стремилась команда Вассёра, борясь с «Макларенами» в конце прошлого сезона», — сказал Попов в видеоролике в VK-группе «Гаснут Огни».

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