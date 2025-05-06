«Одна из важнейших ночей». Хэмилтон появился в ярком образе на Met Gala — 2025

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», появился на Met Gala 2025, который в данный момент проходит в Нью-Йорке, США.
Колман Доминго (слева) и Льюис Хэмилтон
Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images
Льюис на фотографии стоит рядом с американским актёром, режиссёром и драматургом Колманом Доминго, вместе с которым он также является сопредседателем Met Gala. Такие звёзды, как рэпер A$AP Rocky и певец Фаррелл Уильямс тоже стали сопредседателями.
Перед проведением бала в интервью Vogue Льюис сказал: «Это будет одна из важнейших ночей, которая может вдохновить новое поколение молодых дизайнеров и талантов».