«Одна из важнейших ночей». Хэмилтон появился в ярком образе на Met Gala — 2025

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», появился на Met Gala 2025, который в данный момент проходит в Нью-Йорке, США.

Колман Доминго (слева) и Льюис Хэмилтон Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Льюис на фотографии стоит рядом с американским актёром, режиссёром и драматургом Колманом Доминго, вместе с которым он также является сопредседателем Met Gala. Такие звёзды, как рэпер A$AP Rocky и певец Фаррелл Уильямс тоже стали сопредседателями.

Перед проведением бала в интервью Vogue Льюис сказал: «Это будет одна из важнейших ночей, которая может вдохновить новое поколение молодых дизайнеров и талантов».