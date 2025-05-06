Пиастри присоединился к Ферстаппену и Хэмилтону по количеству финишей без сходов в Ф-1

24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», присоединился к четырёхкратному чемпиону «Королевских гонок» Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и к семикратному обладателю титула серии Льюису Хэмилтону из «Феррари» по количеству финишей в гонках без сходов.

После победы на Гран-при Майами Оскар в 34-й раз подряд финишировал в «Королевских гонках» без сходов. На втором месте располагается Ферстаппен, на счету которого 43 финиша, его серия без сходов началась в 2022 году на Гран-при Эмилии-Романьи и завершилась в 2024-м на Гран-при Австралии после схода из-за проблем с тормозами.

Лидером является Льюис Хэмилтон, который 48 раз подряд успешно доезжал до финиша в составе «Мерседеса»: с Гран-при Великобритании — 2018 до Гран-при Сахира — 2020. Гонку в Сахире Льюис пропустил из-за положительного теста на COVID-19.