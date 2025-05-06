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«Абсолютно». Вольф категорично высказался об обвинениях «Макларена» в махинациях с шинами

«Абсолютно». Вольф категорично высказался об обвинениях «Макларена» в махинациях с шинами
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Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф выразил уверенность, что команда «Макларен» действует в рамках правил и обвинения в её адрес в махинациях с шинами беспочвенны.

«Команда Зака Брауна, Андреа Стеллы и Роба Маршалла – это хорошие, честные люди. Раньше мы часто говорили: «Что ж, давайте посмотрим, есть ли в их действиях что-то за гранью». Но я не сомневаюсь, что эти ребята придерживаются правил. Просто их машина действительно хороша. Они гораздо лучше, чем кто-либо другой, понимают, как работать с шинами, и, на мой взгляд, всё в пределах правил. Абсолютно», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

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