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Пиастри: не хотим с Норрисом иметь только одну возможность стать чемпионами мира

Пиастри: не хотим с Норрисом иметь только одну возможность стать чемпионами мира
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Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри высказался о конкуренции с напарником по команде британцем Ландо Норрисом.

«Мы понимаем, что у нас есть свои сильные стороны. Борьба будет плотной. Будут уикенды, когда сильнее выступит Ландо, и наоборот.

Мы прекрасно отдаём себе отчёт, что хотим успеха на протяжении всего пребывания в «Макларене», а это большой срок для нас обоих. Мы знаем, что будет борьба. Очевидно, мы оба хотим стать чемпионами мира. Но мы не хотим иметь одну возможность, мы хотим этого в течение многих лет. И об этом важно помнить нам и всей команде», — приводит слова Пиастри издание GPblog.

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