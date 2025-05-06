Видео: два мотогонщика погибли в результате массовой аварии в гонке British Supersport
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Британский 21-летний спортсмен Оуэн Дженнер и 29-летний Шейн Ричардсон из Новой Зеландии угодили в массовый завал из 11 гонщиков. Они попали под другие мотоциклы и получили тяжелейшие травмы черепа и груди, которые оказались несовместимы с жизнью.
Инцидент случился на первом круге гонки, когда участники выезжали из поворота. Упали 11 участников заезда. Дженнеру оказали первую помощь на трассе. Ушёл из жизни он уже в больнице от тяжёлой черепно-мозговой травмы. Ричардсона госпитализировали с тяжёлыми травмами грудной клетки, однако он скончался по дороге в медицинское учреждение.
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