«Просто ужасно». Уиндзор раскритиковал ливрею «Феррари» на Гран-при Майами

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор раскритиковал ливрею «Феррари» на минувшем Гран-при Майами.

«Они были жалкими. Не знаю, связано ли это с тем, что их машина выглядит уродливо в этой ливрее. Просто ужасно. Я уже говорил об этом. Не знаю почему, но в гонке она выглядела ещё хуже. Может, это из-за освещения, солнца или чего-то подобного, но белые колёса выглядели ужасно. Не знаю, о чём они думают», — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.

Напомним, Шарль Леклер стал седьмым на Гран-при Майами, Льюис Хэмилтон — восьмой. Победителем стал Оскар Пиастри из «Макларена».

Хэмилтон и Леклер представили новый мерч «Феррари» для Майами