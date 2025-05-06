Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Просто ужасно». Уиндзор раскритиковал ливрею «Феррари» на Гран-при Майами

«Просто ужасно». Уиндзор раскритиковал ливрею «Феррари» на Гран-при Майами
Комментарии

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор раскритиковал ливрею «Феррари» на минувшем Гран-при Майами.

«Они были жалкими. Не знаю, связано ли это с тем, что их машина выглядит уродливо в этой ливрее. Просто ужасно. Я уже говорил об этом. Не знаю почему, но в гонке она выглядела ещё хуже. Может, это из-за освещения, солнца или чего-то подобного, но белые колёса выглядели ужасно. Не знаю, о чём они думают», — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.

Напомним, Шарль Леклер стал седьмым на Гран-при Майами, Льюис Хэмилтон — восьмой. Победителем стал Оскар Пиастри из «Макларена».

Материалы по теме
Алексей Попов: «Феррари» — главный мем Гран-при Майами

Хэмилтон и Леклер представили новый мерч «Феррари» для Майами

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android