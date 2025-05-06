Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зак Браун: в трёх гонках, где победил «Макларен», наша машина не была самой быстрой

Зак Браун: в трёх гонках, где победил «Макларен», наша машина не была самой быстрой
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о форме команды на данной стадии чемпионата. В настоящий момент гоночный коллектив из Великобритании уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 246 очков.

«Да, у нас пять из шести [побед] и статистически это доминирование. Но в Австралии, к примеру, были сложные условия. В трёх других гонках, где мы победили, наша машина не была самой быстрой. Мы просто выступили очень хорошо. Впереди ещё много гонок. Здорово, что у нас есть задел, но мы ничего не принимаем как должное. Впереди долгий путь. Кажется, в прошлом году мы были третьими в чемпионате к этому моменту. А команда, которая лидировала в чемпионате, в итоге заняла третье место. Это говорит о том, что впереди ещё много гонок», — приводит слова Брауна Last Word On Sports.

Материалы по теме
«Абсолютно». Вольф категорично высказался об обвинениях «Макларена» в махинациях с шинами

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android