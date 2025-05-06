Гонщик Ф-1 Хаджар дал прогноз на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»
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Гонщик Формулы-1 француз Исак Хаджар, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом», который состоится 7 мая.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«В Париже «ПСЖ» играет с «Арсеналом». Мы победим. Я не смогу присутствовать, что очень расстраивает», — приводит слова Хаджара издание Racingnews365.
В первом матче победу одержал «Пари Сен-Жермен» (1:0). На стадии 1/4 финала турнира «ПСЖ» одолел «Астон Виллу» (5:4). «Арсенал» переиграл «Реал» (5:1).
В качестве ассистентов главного арбитра выступят Роберт Кемптер и Кристиан Диц. Обязанности четвёртого арбитра будет выполнять Харм Осмерс. За VAR будет отвечать Бастиан Данкерт, а помогать ему будет Беньямин Бранд.
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