Гонщик Ф-1 Хаджар дал прогноз на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»

Гонщик Формулы-1 француз Исак Хаджар, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом», который состоится 7 мая.

«В Париже «ПСЖ» играет с «Арсеналом». Мы победим. Я не смогу присутствовать, что очень расстраивает», — приводит слова Хаджара издание Racingnews365.

В первом матче победу одержал «Пари Сен-Жермен» (1:0). На стадии 1/4 финала турнира «ПСЖ» одолел «Астон Виллу» (5:4). «Арсенал» переиграл «Реал» (5:1).

В качестве ассистентов главного арбитра выступят Роберт Кемптер и Кристиан Диц. Обязанности четвёртого арбитра будет выполнять Харм Осмерс. За VAR будет отвечать Бастиан Данкерт, а помогать ему будет Беньямин Бранд.