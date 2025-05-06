Хорнер — об обвинениях в адрес «Макларена»: когда находишься впереди, это неизбежно

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением по поводу возможного нарушения «Маклареном» некоторых правил.

«Конечно, в Формуле-1 всегда будут возникать вопросы. В прошлом году это случалось с нами по поводу передней подвески нашей машины. Когда находишься впереди, как это было в случае с нами в последние несколько лет, это неизбежно. Вы всегда находитесь под пристальным вниманием. Это неотъемлемая часть Формулы-1», — приводит слова Хорнера GPblog.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 105 очков. «Макларен» лидирует, имея на счету 246 баллов.

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