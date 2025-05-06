Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер — об обвинениях в адрес «Макларена»: когда находишься впереди, это неизбежно

Хорнер — об обвинениях в адрес «Макларена»: когда находишься впереди, это неизбежно
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением по поводу возможного нарушения «Маклареном» некоторых правил.

«Конечно, в Формуле-1 всегда будут возникать вопросы. В прошлом году это случалось с нами по поводу передней подвески нашей машины. Когда находишься впереди, как это было в случае с нами в последние несколько лет, это неизбежно. Вы всегда находитесь под пристальным вниманием. Это неотъемлемая часть Формулы-1», — приводит слова Хорнера GPblog.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 105 очков. «Макларен» лидирует, имея на счету 246 баллов.

Материалы по теме
«Абсолютно». Вольф категорично высказался об обвинениях «Макларена» в махинациях с шинами

Презентационный ролик «Кадиллака» в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android